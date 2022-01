Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Up&Down, su Radio Bianconera:

"Sono juventino e sono contentissimo per l’arrivo di Vlahovic: porterà grande entusiasmo anche nella nostra regione, come tutti i grandi calciatori. La Juve quest’anno non mi ha molto soddisfatto sul campo, ma spero che con l’attaccante serbo possa rilanciarsi. Da tifoso bianconero è quello che auspico con tutto me stesso. Oggi sarà una giornata molto impegnativa. Al paese serve un presidente della repubblica. Chi voteremo? Stiamo iniziando a avere le idee chiare, ovviamente però il nome non lo dico. Siamo molto ottimisti comunque. Credo che siamo in dirittura d’arrivo. Nella mia testa ci sono solo i piemontesi: stiamo lavorando assiduamente per accelerare la campagna vaccinale. Dobbiamo fare quante più terze dosi possibili"