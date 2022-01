"Rifletta chi è contrario all’obbligo vaccinale e chi, anche in consiglio dei ministri, blocca l’unica decisione da prendere per salvare la ripresa dell’Italia il lavoro la scuola e la vita di tante persone Sono per #vaccinoobbligatorio perché #obbligoover50 non basta". Lo afferma su Twitter Monica Cirinnà, senatrice del PD.