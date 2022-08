"Le parole e i giudizi espressi da Medvedev sono incredibili e intollerabili. Non possiamo accettare lezioni da chi, nel proprio paese, nega diritti primari e fondamentali. L’ingerenza di un regime come quello russo non può essere accettata e mi auguro che arrivino parole nette di condanna da parte della destra italiana”. Così la senatrice del Pd Monica Cirinnà.