"Non è importante se il governo è più tecnico o politico ma che le persone scelte siano all'altezza delle sfida che ci aspettano, che sono davvero impegnative". Lo ha detto il senatore di FdI Lucia Ciriani, intervistato nella puntata di Porta a Porta in onda questa sera su Rai 1. "In ogni trattativa - ha aggiunto - c'è chi chiede di più, chi meno, è normale ci siano le legittime ambizioni di tutti, poi spetta alla presidente fare la sintesi".