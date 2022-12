"Il Comitato Interministeriale per la programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (Cipess) ha approvato il finanziamento di 12.317.000 di euro per investimenti del Contratto di programma Anas nel Comune di Orbetello per i lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albenga, finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali. In questo modo si potrà andare subito a gara e potranno partire i lavori.

Un risultato importante e fortemente caldeggiato dal Centrodestra di Governo - dichiarano la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini e il Senatore Roberto Berardi, - che più volte ha ribadito la propria determinazione per accelerare il lavori in tutta Italia e in Toscana in questo specifico caso".