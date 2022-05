"Noi siamo in un'economia di guerra, credo ormai che questa cosa vada detta chiaramente". Lo ha affermato, nel corso della quindicesima edizione del Citta' Impresa, il Festival delle Imprese Champion a Vicenza, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, per il quale "noi siamo entrati in un'economia di guerra: andare da un'economia di mercato a un'economia di guerra il passo e' lungo".