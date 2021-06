"È un sistema complesso, c’è una forma di salute mondiale, riassunta dalla frase: ‘un pianeta in salute, persone in salute, una società giusta’. È una cosa che non si raggiunge con misure verticali, c’è bisogno dei migliori cervelli e della miglior politica per trovare soluzioni globali. Ogni Paese ha storie diverse, non si può chiedere a tutti lo stesso sacrificio, bisognerà creare una solidarietà globale”. Lo ha detto a Sky TG24 il ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani, intervistato in un incontro organizzato da Sky per la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Abbiamo una decina di anni – ha detto - per ridurre le emissioni di CO2 del 55% rispetto al 1990, questo è un target essenziale per arrivare alla fine del secolo con un innalzamento della temperatura che non sia superiore 1,5 gradi. È forse il più grande obiettivo che ci possiamo porre come pianeta. Negli ultimi dieci anni le Nazioni Unite hanno misurato 400mila morti e 1200 miliardi di dollari di danni dovuti a fenomeni estremi di natura climatologica legati al riscaldamento globale. Basta solo questo per capire quanto sia urgente mettere un freno al surriscaldamento. Ma non è il solo parametro, dobbiamo migliorare sull'economia circolare, sulla gestione dei rifiuti e pensare a 3 miliardi di terrestri che non hanno carburanti puliti per cucinare”.

“Produciamo 300 milioni di tonnellate di plastiche all'anno nel mondo. Buona parte di queste finisce nel mare. La direttiva Ue sull’uso della plastica è importante, dobbiamo abbattere l’utilizzo di queste plastiche. Fermo restando che lo spirito della direttiva è ineccepibile, abbiamo discusso di distinguere per le plastiche quelle in cui il contenuto di polimero è molto basso. In questo caso si può avere una transizione un po’ più lenta andando a pesare quanta plastica c’è in questi sistemi composti. È una soluzione ma non l’unica. La vera avverrà monitorando costantemente lo stato della tecnologia, avendo la capacità in tempo reale di modificare le linee guida in funzione di quello che emerge. È un settore che va veloce quasi quanto il digitale, bisogna essere pronti a cogliere le opportunità. Sicuramente dobbiamo ridurre le plastiche prodotte, questo è fuori di dubbio”. Lo ha detto a Sky TG24 il ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani, intervistato in un incontro organizzato da Sky per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

“Se vogliamo fare tutte le cose che abbiamo promesso, da qui al 2030 dobbiamo essere in grado di avere almeno il 70% di energia verde. Avanza un 30% non prodotto da fonti rinnovabili, che al momento non può che essere gas. Dobbiamo stabilizzare una rete, fotovoltaico ed eolico ci sono quando c’è luce o vento, devo avere la sicurezza di avere uno stabilizzatore. Al momento il gas può essere una soluzione, ricordando che comunque rispetto al carbone decarbonizza”. Così a Sky TG24 il ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani, intervistato in un incontro organizzato da Sky per la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Dobbiamo installare – ha detto - 70 miliardi di watt di fonti rinnovabili al 2030, al momento ne abbiamo 50 miliardi, ogni anno, per nove anni, dovremo installare 8 miliardi di watt di impianti e ora ne impiantiamo solo 0,8 all'anno. Nel momento in cui riusciremo ad avere 70 miliardi di watt di rinnovabili al 2030, poi dovremo vedere se bastano. Al momento possiamo basarci su proiezioni che possiamo fare oggi. Poi ci sono le tecnologie nuove, come gli accumulatori, che possono essere in parte utilizzati per stabilizzare la rete. In dieci anni la tecnologia avanza, può darsi che riusciremo a utilizzarli. Il punto è che non si può ideologizzare queste cose. Qui si tratta di tecnologia, di consumi, di economia e di numero di abitanti”.

Sul nucleare “abbiamo fatto due referendum e ci siamo pronunciati. Questa è l'unica cosa che conta. Infatti nessuno ne ha mai parlato e non è nemmeno all'ordine del giorno”. Lo ha detto a Sky TG24 il ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani, intervistato in un incontro organizzato da Sky per la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Le polemiche – ha aggiunto - sono nate perché mentre l'Europa lanciava il Recovery Plan, e ci chiedeva gli sforzi per la transizione, alcuni paesi europei, capeggiati dalla Francia, hanno fatto una richiesta di riconoscere l'energia prodotta dai microreattori nucleari di quarta generazione come verde. Il che, se fosse, diventerebbe un importante cambiamento di regole in corso di partita. Abbiamo fatto notare che questa cosa in questo momento è particolarmente delicata, e bisogna avere una posizione, discuterne con l’Europa. Il fatto che in questo momento alcuni paesi, compresi gli Stati Uniti, stiano considerando il micronucleare e cerchino di dimostrare che è verde, è una cosa che non possiamo dire che non esiste. Se ne sta parlando. Io voglio vedere i dati, perché non ci sono, non ce li ho. La mia risposta è: su questa specifica materia, finché non vedo i numeri, non so cosa dire”.