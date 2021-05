"Il proliferare della fauna selvatica, favorito dalle misure di contenimento del Covid-19, alimenta la presenza di questi animali a ridosso dei centri abitati, generando numerosi problemi che colpiscono tutto il territorio nazionale e in particolare la provincia di Como, dove i residenti sono preoccupati a seguito dei molti fatti di cronaca avvenuti in particolare negli ultimi mesi, come documentato dalla stampa locale. Cittadini a passeggio con i figli, con il cane o in bicicletta, si sono imbattuti in esemplari di ungulati finendo addirittura in ospedale con fratture. Nei giorni scorsi il sindaco di Pigra ha segnalato l'ennesimo problema, un dissesto idrogeologico provocato dalle scorribande dei cinghiali nella zona della Boffalora, tra i comuni di Pigra e Ossuccio, che hanno reso inservibili interi appezzamenti per il pascolo e lo sfalcio del fieno. Poiché con precedenti interrogazioni parlamentari, prive di risposta, ho già evidenziato queste criticità che necessitano di essere affrontate con urgenza, ho provveduto a depositare un'ulteriore interrogazione, chiedendo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli e al Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani se intendano adottare iniziative affinché si intervenga al più presto con un piano di abbattimento massivo che ristabilisca l'equilibrio naturale perduto da troppo tempo per mancanza di un predatore naturale e affinché si proceda a modificare la legge n. 157 del 1992, consentendo a regioni e province autonome di abilitare, previa frequenza di appositi corsi, dei selecontrollori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, al fine di monitorare e contenere la presenza di cinghiali, ungulati e nocivi sul territorio nazionale, così da evitare ulteriori ingenti danni all'agricoltura, all'equilibrio ambientale e preservando, soprattutto, l'incolumità delle persone".

Così Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega e Presidente della Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione.