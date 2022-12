“Oggi, sulle stazioni di servizio di Polizia cinese d'oltremare nel territorio europeo, è stata ribadita ai componenti della Commissione speciale del Parlamento europeo sulle ingerenze INGE2, la preoccupazione dei cittadini italiani e la pronta azione del nuovo Governo. I governi del passato hanno impegnato l’Italia in accordi bilaterali che hanno avuto l’esito di reprimere diritti e libertà, permettere la giurisdizione extraterritoriale della Cina nel nostro territorio. È inaccettabile e contrario ai nostri valori. Roma è invece pronta ad adoperarsi per un vero e proprio quadro regionale di sicurezza e cooperativo. La nostra capitale è strategica per la sicurezza dell’Unione europea e gioca un ruolo fondamentale nella sinergia tra Ue e Nato. È nella nostra vocazione esercitare un’azione di contrasto all’infiltrazione cinese nel vicinato, in particolare nel Mediterraneo allargato.”

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione per gli Affari Esteri, commissione speciale del sulle Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2), sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa e Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO.