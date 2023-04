"Due ministri, Orazio Schillaci e Francesco Lollobrigida, visitano Vinitaly (e già Rampelli farebbe scattare 100 mila euro di multa), sono a pochi metri l’uno dall’altro e non riescono a esprimere una comune valutazione sul cibo sintetico: veleno per Lollobrigida, privo di evidenze scientifiche per Schillaci. Non sanno cos’altro inventarsi per confondere sempre più gli italiani". Lo ha dichiarato Daniela Ruffino, deputata di Azione.