Annalisa Chirico de Il Foglio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7, riguardanti le recenti oscillazioni all'interno della maggioranza a sostegno del Governo Draghi:

"Gli elettorati di Lega e M5S non sono soddisfatti, da qui all'autunno cambierà l'assetto del governo. L'idea di sfilarsi e l'appoggio esterno si realizzeranno, forse per i 5 Stelle e non per la Lega".