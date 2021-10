"Gli attacchi no vax alla redazione di Teleromagna non fermeranno la libera e corretta informazione e la fiducia nella scienza. Esprimo tutta la mia solidarietà alla redazione: le Istituzioni sono con voi, al vostro fianco, in questa battaglia di civiltà. I vaccini, lo abbiamo detto e ribadito in ogni sede, sono l’unico strumento davvero efficace per uscire dal tunnel della pandemia e abbiamo il dovere di portare avanti con convinzione l’obiettivo di una alta immunizzazione. I no vax rappresentano un pericolo per la democrazia, per la libertà e per la salute pubblica: le loro azioni, vili e intollerabili, vanno condannate, perseguite e fermate. Auspico che i responsabili degli attacchi alla redazione di Teleromagna vengano individuati e adeguatamente sanzionati".



Lo dichiara Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia