“Ho firmato la convocazione della piattaforma per il nucleare sostenibile. Non si tratta della scelta di costruire centrali nucleari, ma della scelta di rendere palese quello che deve essere un impegno dello stato sulla ricerca, sulla sperimentazione e implementazione della conoscenza del paese nel settore nucleare”. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin dal palco del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

“Coinvolge molti attori pubblici a partire da Enea, Eni ed Enel. Siamo impegnati sulla fusione nella sperimentazione con diversi accordi a livello internazionale – ha aggiunto Pichetto – poniamo il massimo dell’attenzione alla fissione di quarta generazione che significa anche la valutazione degli small reactor che potranno essere un’opportunità per il paese nei prossimi 10 anni”.