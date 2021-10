"Il dibattito in corso su quale strada debba intraprendere il centrosinistra in Toscana ci appare francamente surreale. I voti espressi indicano una strada chiara e inequivocabile: quella del riformismo e dello sviluppo. Sei riformisti si presentano uniti vincono, dove invece si abbandona l`alleanza delle regionali per unirsi ai 5 Stelle si perdono consensi e anche il governo dei comuni". E' quanto afferma in una nota l'eurodeputato e coordinatore di Italia Viva Toscana, Nicola Danti.