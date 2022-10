"Nel centrodestra ci sono due partiti governati da uomini e uno da una donna e quella vena maschilista, che questo paese ha e tutti noi rischiamo di avere, magari in questo caso fa la sua parte" dichiara Beppe Sala, sindaco di Milano. Il dem aggiunge: "Mi auguro che non sia così perché l'interesse del paese è un altro, ma dal punto di vista di Berlusconi e di Salvini vedersi 'comandare' da una donna non è semplice. In realtà è giustissimo visto i voti che Meloni ha preso, ed è quello che la contemporaneità ci propone".