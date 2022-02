"Spero che il centrodestra si possa ricostruire, altrimenti bisognerà ragionare. Va chiesto agli altri se ci vogliono stare e a quali condizioni”. Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di ‘Porta a Porta’ in onda questa sera su Rai1.

“Io chiedo chiarezza – aggiunge – il tema non è più ‘facciamo finta che non è accaduto nulla’. Parliamo ok, ma di cose concrete: patto anti-inciucio, garanzie sulla legge elettorale, regole di ingaggio chiare. Cose semplici che servono per fare un’alleanza”.