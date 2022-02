"Fratelli d'Italia intende farsi carico di rappresentare quegli italiani che non solo non sono favorevoli alla sinistra ma anche che ritengono non ci si debba piegare ai loro programmi e ai loro candidati". Lo dice Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia, a Radio Anch’io su Radio1.

“In questo momento c’è un forte distacco determinato da due fattori: ci si è divisi sul sostegno al Governo Draghi. Se però lo stesso si riproduce per l’elezione del Presidente, allora suona il campanello d’allarme”, aggiunge.