Oscar Di Montigny si ritira dalla corsa a candidato di sindaco di Milano per il centrodestra. Lo conferma ai microfoni di Sky Tg24: "Non mi candido". Tuttavia, annuncia il manager di Mediolanum: "C'è la mia disponibilità per un progetto per la città con chiunque abbia a cuore produrre un valore condiviso, io ci sono". Per Milano "non serve una città degli anni '80 o '90, con le bollicine" ma "un progetto, un'idea, idee condivise, comunione". E aggiunge: "La pandemia deve averci insegnato questo, senza visione non c'è progettualità".