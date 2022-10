"Alla fine, nonostante le tensioni tra Meloni e Berlusconi, il governo si farà per forza, ma il rischio è che risulti troppo debole per affrontare le sfide che ha di fronte".

Lo dice il senatore Pier Ferdinando Casini, intervistato oggi su La Stampa.

"In 40 anni non ho mai visto una partenza da brividi di questo tipo - aggiunge. Il neopresidente della Camera Lorenzo Fontana deve al più presto chiarire la sua posizione sulla guerra tra Russia e Ucraina, non può fare finta di niente".