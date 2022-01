“Serve un contenitore in grado di dar voce alla maggioranza degli italiani, che sono evidentemente di centrodestra. Una federazione del cambiamento dove i valori fondanti sono chiari, composto da donne e uomini che affrontino i problemi del Paese con serietà e pragmatismo. È quello che occorre come proposto da Salvini e deve essere fatto. Idee chiare e visione politica a dispetto di chi si isola per forza nell’estrema destra e di chi tradisce alla prima occasione utile”.

Lo dichiara il senatore della Lega Maurizio Campari.