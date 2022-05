Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), saluta con calore la nomina del cardinale Matteo Zuppi a presidente della Conferenza episcopale italiana: “Siamo grati a Papa Francesco per la nomina dell’arcivescovo di Bologna alla presidenza della Cei. Matteo Zuppi è stato, è e sarà una guida. Proviene da un ambito preciso della Chiesa italiana è da qualcuno è stato erroneamente descritto con le sciocche categorie della politica come un cardinale ‘di sinistra’ o comunque progressista. In realtà il cardinale Zuppi è personalità sfaccettata, attento al grido degli ultimi e dei penultimi, perché è un pastore a tutto tondo, sorprendente proprio come Papa Francesco. Si apre per la Chieda italiana e per i cattolici italiani una stagione nuova, in un tempo difficile e di crisi come quello che stiamo vivendo”.