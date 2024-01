“Sul servizio di elettrofisiolgia dell’ospedale di Cecina continuano a emergere fortissime criticità, tra interruzione del servizio e sala non ancora operativa. Di fronte a questa preoccupante situazione assistiamo allo scambio di battute tramite social e stampa tra l’Asl, che è responsabile del servizio, e il Pd, che è responsabile del disastro della sanità. Questa superficialità è inammissibile. Forza Italia, in maniera seria e responsabile, ricorre alle vie istituzionali con un’interrogazione in Regione: chiediamo che vengano fornite notizie ufficiali sul funzionamento dell’elettrofisiologia di Cecina. Noi non ci accontentiamo di dichiarazioni di facciata: quando è in gioco la salute dei cittadini servono risposte certe”.

Lo affermano in una nota congiunta la deputata di Forza Italia eletta in Toscana, Chiara Tenerini, e il capogruppo del partito azzurro in Regione, Marco Stella, che ha depositato un’interrogazione.



“Il servizio di elettrofisiologia dell’ospedale di Cecina - aggiungono - è un presidio fondamentale per il nostro territorio, che però non può usufruirne a causa dell’interruzione che si è verificata nelle ultime settimane. La stessa sala di elettrofisiologia, costata ben 600mila euro, non è mai entrata in funzione. Per affrontare il problema il Pd ha pensato bene di pubblicare un post su Facebook, al quale la direzione dell’ospedale ha risposto spiegando che il servizio di elettrofisiologia è stato interrotto per consentire agli operatori di usufruire di un periodo di riposo durante le festività e che la sala sarà presto operativa. È chiaro a tutti, tranne al Pd che ha esultato, come sospendere prestazioni così essenziali a causa delle ferie sia indice di una grave carenza di personale e comporti un pesante disservizio. Peraltro, nel corso del 2023 una delle due unità infermieristiche di elettrofisiologia ha maturato i criteri per andare in pensione comunicando, con largo anticipo, la propria disponibilità a restare in servizio al fine di formare una nuova risorsa che potesse sostituirla. Tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro dall’Asl: per tale ragione Il 31 dicembre è andata in pensione e subito dopo il reparto ha chiuso. Tutto questo è inaccettabile, la Regione spieghi ai cittadini come intende attivarsi per garantire adeguato personale specializzato e quali sono i tempi di apertura della sala di elettrofisiologia. È evidente che senza questi elementi si pregiudica la possibilità del reparto di Cardiologia di operare a pieno regime, con grave danno per i cittadini. Mentre il candidato sindaco di Rosignano Claudio Marabotti, da ex cardiologo dell’ospedale ne ha auspicato la chiusura, noi siamo dalla parte dei cittadini che hanno fatto battaglie in difesa del presidio: per questo - concludono Tenerini e Stella - continueremo a impegnarci affinché l’ospedale di Cecina sia sempre più efficiente e l’elettrofisiologia sia resa pienamente operativa al servizio del territorio”.