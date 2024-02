"Mentre si avvicina l'inizio della stagione balneare, il litorale di Cecina rischia di essere compromesso dall'erosione costiera: ogni anno il mare intacca interi tratti di spiaggia che in alcuni punti è ridotta ad un budello, con la vegetazione ormai scomparsa. L'erosione del litorale arreca ogni anno gravissimi danni alle attività commerciali legate alla balneazione, ma anche alle abitazioni e all'agricoltura. Contrastare questo fenomeno è una nostra priorità, per questo chiediamo alla Regione di stanziare anche per Cecina le risorse destinate al rifacimento costiero". Lo dichiarano la deputata toscana di Forza Italia, Chiara Tenerini, e il capogruppo del partito azzurro in Consiglio regionale, Marco Stella, che ha depositato una mozione.

"È da moltissimi anni - aggiungono - che il Comune di Cecina subisce le conseguenze dell'erosione costiera. La realizzazione delle dune di posidonia recentemente avviata può rappresentare un ausilio, ma non è una soluzione risolutiva. Mentre il progetto per il Tombolo sud, con gli isolotti di difesa antistanti il tratto di arenile, è ancora in alto mare. Intanto i danni arrecati dall'alluvione dello scorso novembre hanno aggravato la situazione nella costa e avuto pesanti ripercussioni sugli stabilimenti balneari presenti a Cecina, come sulle attività economiche del litorale e anche alcune strade, per un totale di quasi 3 milioni di euro. Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza ma la Regione, nonostante espressa richiesta di integrazione dell'ordinanza commissariale, non ha inserito il Comune di Cecina tra i territori colpiti dagli eventi calamitosi e, di conseguenza, le attività economiche nel litorale non hanno ricevuto alcun ristoro. La Regione non può continuare a ignorare un intero territorio, per questo chiediamo che il Comune di Cecina venga inserito tra i soggetti assegnatari di risorse destinate al rifacimento costiero. L'obiettivo del centrodestra è quello di favorire una tutela sostenibile del litorale, risorsa vitale per il territorio, mettendo da parte le soluzioni tampone adottate finora. Il candidato sindaco sostenuto dalla nostra coalizione, Salvatore Giangrande, saprà portare avanti progetti di carattere non solo emergenziale e di ripristino, ma - concludono Tenerini e Stella - anche strutturale e di lungo periodo per difendere e valorizzare il litorale di Cecina".