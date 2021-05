"La Lombardia ha scavalcato quota 5,5 milioni di dosi vaccinali somministrate, da mezzanotte apre alle iscrizioni per le vaccinazioni delle fascia 30-39 e dalla settimana prossima apre alle vaccinazioni per la fascia dei giovanissimi dai 16 in su. La locomotiva lombarda viaggia come un missile, siamo la Regione più virtuosa d’Italia anche nella percentuale delle dosi somministrate rispetto a quelle disponibili". Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.