"La Lombardia che ha già vaccinato oltre 6 milioni di cittadini e sta per vaccinare anche i trentenni.

La Lombardia con dati di contagio in crollo verticale sta per tornare in zona bianca e sta completamente ripartendo.

Dal 26 aprile grazie alla Lega sono cominciate le riaperture progressive.

Siamo tornati in palestra, a mangiare al ristorante, a bere il caffè al bancone del bar.

Piccole conquiste quotidiane che fanno ripartire la vita e l’economia, piccole conquiste che senza la Lega sarebbero tardate di settimane.

Finalmente ha prevalso il buon senso e sono stati ascoltati Matteo Salvini e la Lega, andata al Governo anche per questo, per far ripartire il nostro Paese".

Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.