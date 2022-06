"È piu facile far finta di non vedere i problemi che cercare di risolverli, soprattutto da parte di una sinistra che governa da dieci anni senza aver mai vinto un'elezione. È più facile per i vari Marcucci, Napoli, Della Vedova ecc attaccare e insultare Salvini e sviare l'attenzione dai problemi veri e concreti che ammettere che questi problemi ci sono e sono anche conseguenza delle scelte sbagliate dei loro partiti, dei loro ministri, dei loro alleati europei. Hanno visto quanto costa la benzina al distributore? Hanno idea di quanto pagheremo il grano tra qualche mese? E dall'autunno quanto pagheremo il gas? Come pensano di riscaldare scuole, ospedali, imprese, case? Come pensano di far lavorare le imprese se il carburante costa oltre due euro al litro? Salvini e la Lega sollevano problemi che toccano famiglie e imprese, problemi che sono sotto gli occhi di tutti, la sinistra pensa invece che gli unici problemi siano lo ius soli e il ddl Zan e pensa sempre a schierarsi con l'Europa anche quando sbaglia. La Lega non è contro l'Europa, la Lega è contro soluzioni sbagliate che non risolvono i problemi della gente e della nostra economia." Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.