“Stanziati 17,72 milioni di euro di fondi PNRR, sugli oltre 103 milioni previsi per 36 interventi su tutta Italia, per cinque progetti relativi alla realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile in Lombardia. Parliamo di 4,9 mln per Carugate Est (MI), 4,8 mln per Carugate Ovest (MI), 4,4 mln per Mantova, 1,9 mln per S. Donato M. (MI) e 1,6 mln per Torre d'IsoIa (PV). Bene l’assegnazione da parte del MIT di queste risorse che guardano con fiducia all’uso di combustibili alternativi e che contribuiscono all’innovazione e al rinnovamento infrastrutturale del nostro Paese e della nostra Regione. Ancora una volta, frutto dell’ottimo lavoro del ministro Salvini”.

Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore della Lega Salvini Premier in Lombardia, Fabrizio Cecchetti.