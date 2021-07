"Potrà anche sembrare un risultato scontato, data la virtuosità della Regione Lombardia, ma ritengo importante sottolineare come anche quest’anno, come ogni anno, la Corte dei Conti per la Lombardia abbia promosso a pieni voti la Regione Lombardia nel corso dell'udienza di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2020.

Il risultato della gestione contabile della Regione Lombardia per il 2020 ha permesso di avere un avanzo libero di 338 milioni, il tutto nonostante sia stato varato l’imponente Piano Lombardia, che mette a disposizione 4,5 miliardi per la ripartenza dopo la pandemia, 760 milioni di euro destinati alla Cassa in Deroga regionale, 362 milioni per fare fronte alle spese emergenziali per acquisto di apparecchiature e materiali sanitari utilizzati in concomitanza con la diffusione del coronavirus.

Numeri che certificano la sana e virtuosa gestione dei conti pubblici regionali lombardi, nonostante le difficoltà oggettive derivanti dalla pandemia, grazie all’ottimo lavoro svolto dal governatore Attilio Fontana, dall’assessore al Bilancio, Davide Caparini, e da tutta la giunta regionale".

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.