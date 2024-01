"Grazie all’impegno della Lega al Governo, grazie alla spinta politica del ministro Matteo Salvini e grazie alla Regione Lombardia - che in questi anni ha portato avanti un piano pluriennale di investimenti ingenti per non solo per l’Autodromo, ma per tutto il parco di Monza, oltre che per la Villa Reale - stiamo consentendo all’autodromo di Monza di pianificare un futuro importante: con i lavori annunciati oggi

di rinnovamento del circuito, Monza potrà puntare a restare una presenza fissa nel calendario del Mondiale di F1 anche dopo il 2025.

Come Lega continueremo a portare avanti questa battaglia!"

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.