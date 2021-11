"Grazie al riparto, tra le Regioni, di 3,6 miliardi di euro di fondi previsti dal Pnrr dedicati agli interventi di sviluppo e potenziamento di metropolitane, filobus e tramvie, alla Lombardia arrivano oltre 286,4 milioni. Fondi che serviranno a Milano, per la metro tramvia per la tratta funzionale Niguarda-Cascina Gobba (50,3 milioni), per la Tramvia 7 Bausan-Villapizzone (36 milioni), per la fornitura di 14 tram bidirezionali per la linea 7 (52,36 milioni) e per il piano dei trasporti linea circolare 90-91 (9 milioni) e per l’acquisto di 10 nuovi filobus (8,8 milioni), mentre per il territorio di Bergamo sono in arrivo oltre 130 milioni di cui 80 milioni per il completamento EBRT Bergamo - Dalmine e 50 milioni per la linea tranviaria T2 della Valle Brembana, Bergamo – Villa D’Alme.

Si tratta di risorse importanti, per migliorare il trasporto locale in Lombardia favorendo i cittadini e i pendolari , risorse arrivate grazie all'impegno del vice ministro al Mims, Alessandro Morelli, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

Si tratta di un altro importante risultato concreto della Lega al Governo, per migliorare il trasporto locale".

Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.