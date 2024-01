"Se un imprenditore è disposto a pagare di tasca propria per dotare una città importante come Firenze di uno stadio all'altezza della sua storia, della sua bellezza e della passione della sua tifoseria, non vedo perché non gli si debba far fare. D'altronde si fa così in tutta Europa: in Premier League ci sono 17 stadi di proprietà su 20, nella Liga 11 su 20, in Bundesliga 16 su 18. L'idea di Salvini di trovare un'area a Firenze dove far costruire il nuovo stadio a chi ha già costruito un gioiello come il Viola Park, quindi, mi pare condivisibile. Quanto alle polemiche rilanciate dai Dem, per me lasciano il tempo che trovano: fossi in loro, mi preoccuperei di spiegare ai tifosi viola dove gli toccherà andare a veder giocare la Fiorentina, quando la costosissima ristrutturazione parziale del Franchi prenderà forma".

Così l'europarlamentare toscana Susanna Ceccardi (Lega).