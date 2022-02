“Il centrodestra esiste e resiste da 25 anni, amministra tantissime città e molte regioni e lo fa molto bene. Sicuramente serve una riflessione sull’atteggiamento da utilizzare da ora in poi. Nel corso dell’elezione del Presidente della Repubblica abbiamo capito che non si va da nessuna parte con strappi e provocazioni, perché non si va avanti con qualcuno che scappa e qualcun altro che rincorre. Proprio nell’individuazione del nuovo Capo dello Stato Forza Italia ha quindi deciso di procedere con una trattativa per conto proprio, rivendichiamo spazi di autonomia. Pensiamo occorra tornare alle origini della coalizione come messa in piedi dal presidente Berlusconi, a quel centrodestra lungimirante, con una strategia a lungo termine in cui prevalevano condivisione e confronto. Non si possono imporre le cose, gli atteggiamenti di rottura non pagano”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Mattino cinque, su Canale 5.