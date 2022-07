Erica Mazzetti, Deputata toscana di Forza Italia, è intervenuta al GR del mattino di Lady Radio. Vertice Centrodestra? “Siamo compatti per un obiettivo comune: vincere ma soprattutto governare, esprimere una politica del fare in discontinuità con gli ultimi anni, soprattutto quelli del governo Conte II con i suoi no a tutto che tanti danni hanno fatto soprattutto sull’energia. Non ci appassionano i nomi: è fondamentale trovare un governo capace di fare riforme per il bene del Paese”. Reddito di cittadinanza? “Chi è in estrema povertà dev’essere sempre aiutato, al pari delle persone con disabilità. Con un governo di Centrodestra il lavoro sarà al centro. Non si trova manodopera in un settore che conosco bene come l’edilizia, dove ci sono contratti prestabiliti, né operai specializzati, nel tessile. Faremo politiche del lavoro, anche a favore di imprese piccole e medie”. Norma sugli affitti brevi? “Anche in questo caso si tratta di un intervento in fretta e furia fatto da un governo di unità nazionale. Sicuramente, come Forza Italia, non faremo mai una norma che limiti la libertà d’impresa”. La fiducia a Draghi? “Abbiamo dato 55 volte la fiducia a Draghi. Lo abbiamo indicato noi, prima di tutti, come ben si sa. Abbiamo chiesto un governo di fine legislatura senza coloro che non hanno votato la fiducia al Dl Aiuti, un provvedimento a vantaggio dei cittadini, per un’impuntatura. È ovvio occorra il termovalorizzatore a Roma, come in Toscana. C’era una volontà chiara dei cinquestelle di rompere”. Problema sanità? “La sanità toscana è in crisi da oltre dieci anni e tutti i territori hanno identici problemi: Prato, con il Santo Stefano, come Lucca. L’assessore regionale non può ricondurre tutto alla caduta del governo, dovrebbe fare mea culpa: ci dica come mai non scorrono le graduatorie, come mai non c’è una rete di sanità territoriale”. Gest? “La giustizia faccia il suo corso. Certo è che anche il trasporto pubblico locale non è un’eccellenza in Toscana. Il sistema funzionava con le varie cooperative locali. La scelta di Rossi poi appoggiata da Giani non ha portato migliorie, anzi”.