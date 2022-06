Tagliare il debito pubblico investendo parte del risparmi degli italiani in fondi immobiliari costituiti ad hoc “sarebbe un bel segnale per tutti perché dimostrerebbe ai mercati e ai nostri partner stranieri che gli italiani si fanno carico del loro debito. Rappresenterebbe un segnale forte del Paese e della sua capacità di saper far fronte ai propri impegni. Un segnale che sarebbe sicuramente ripagato dalla riduzione dello spread”. Così, intervistato da Milano Finanza, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti. Con la creazione di fondi immobiliari “anziché nuovo deficit, anziché mutualizzare il proprio debito a livello europeo – ha aggiunto –, il Paese invierebbe un messaggio di forza e di volontà di far fronte al proprio debito e ai propri impegni. Quindi sostengo con convinzione l`operazione Tagliadebito, ma al tempo stesso ritengo che da sola non sia sufficiente, perché, come ha giustamente detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, per restituire l`enorme debito pubblico che abbiamo accumulato siamo condannati a crescere”. “Da liberale che crede convintamente nel mercato, oggi dico che, in un momento storico come quello che stiamo vivendo – ha sottolineato Giacomoni –, il mercato da solo non basta; per tornare a crescere c`è bisogno di una forte sinergia tra pubblico e privato. Per questo oggi più che mai sostengo che il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti è fondamentale e il mio auspicio è che, anche attraverso Patrimonio Rilancio, si trasformi nel tempo in un vero e proprio fondo sovrano, un fondo di fondi, un fondo strategico nazionale, con il coinvolgimento delle maggiori istituzioni finanziarie italiane per indirizzare anche il risparmio privato verso l’economia reale”. “Se investissimo il 75% dei nostri risparmi nell`economia reale del Paese, anziché all’estero, avremmo risolto gran parte dei problemi. Sostenendo le nostre imprese, oltre al dividendo economico, avremmo un dividendo sociale in termini di crescita e di posti di lavoro. Il circolo virtuoso che possiamo attivare insegnando agli italiani ad investire bene i loro risparmi creerebbe sviluppo e ricchezza, farebbe aumentare le risorse nelle casse dello Stato e consentirebbe di tagliare il cuneo fiscale dando una boccata di ossigeno ai lavoratori ed alle imprese”, ha concluso il presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, ricordando, inoltre l’appuntamento del 23 giugno alle ore 9.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, per la presentazione della Relazione annuale sull'attività della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dei vertici di CDP.