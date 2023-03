"Il divieto di produzione e vendita della carne sintetica in Italia, finalmente è realtà. Ancora una volta il Governo Meloni, approva un disegno di legge fortemente voluta dagli italiani tutelando un settore che eccelle nel mondo. L’Esecutivo di centrodestra conferma di essere vicino agli imprenditori minacciati da prodotti che rappresentano un rischio per i nostri sistemi di produzione di qualità. Condividiamo l’iniziativa della Coldiretti, che con un sit in davanti Palazzo Chigi, ha manifestato in difesa delle nostre eccellenze alimentari e che ora potrà ritenersi soddisfatta, come la stragrande maggioranza degli italiani. Con questo ddl il Governo conferma di voler difendere la salute dei cittadini, l’ambiente e le nostre filiere”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.