"Forza Italia prenderà sempre delle decisioni in coerenza con la prospettiva di centrodestra, non mancherà mai il nostro appoggio responsabile. Tuttavia, non derogheremo mai ai nostri valori garantisti, liberali e atlantisti. E proprio per questo siamo convinti che la nostra funzione all'interno della maggioranza arricchisca l'azione del governo". Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, a Tg1 Mattina.