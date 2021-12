"Il Governo intervenga immediatamente. Da parte nostra alzeremo il livello della voce e dell’azione politica: acceleriamo ora, non domani, l’iter delle misure chiamate a tutelare i lavoratori da un far west di delocalizzazioni, licenziamenti e precariato". Lo afferma sui social Giuseppe Conte, presidente del M5S, in merito alla chiusura dell'azienda Caterpillar di Jesi che ha causato il licenziamento di 270 lavoratori.