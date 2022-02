“E’ noto - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - che la lavorazione del vetro nella nostra regione abbia origini antichissime e tuttora rappresenti una vera eccellenza della produzione manifatturiera locale. La crisi del settore che è iniziata già diverso tempo fa è stata, se possibile, probabilmente anche acuita dalla pandemia ed ora diverse imprese sono in forte difficoltà, visto anche il considerevole aumento delle bollette. Sappiamo che in altre realtà, come nel Veneto, sono, dunque, stati saggiamente adottati, dalla Giunta regionale, degli specifici provvedimenti a supporto del comparto ed a tal proposito, abbiamo redatto una mozione in cui chiediamo alla Giunta di intraprendere rapidamente iniziative dirette a garantire il massimo sostegno alle imprese del settore vetrario toscano, salvaguardando parimenti gli attuali livelli occupazionali. Insomma - conclude Marco Casucci - le Istituzioni devono fare immediatamente la loro parte, prima che sia troppo tardi per intervenire”.