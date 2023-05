"Dopo le buone sensazioni di ieri, ecco che quest’oggi il Tribunale di Arezzo, dando il via libera per il concordato, apre scenari finalmente positivi per i lavoratori della Fimer di Terranuova Bracciolini. Dopo lunghi mesi di drammatica incertezza l’opzione rappresentata da McLaren/Greybull ha probabilmente favorito la decisione maturata in queste ore. Siamo, dunque, felici per quelle centinaia di dipendenti e per le loro famiglie che possono, ora, guardare con fondato ottimismo al prossimo futuro-precisa l’esponente leghista. Fin dalle prime battute di questa complessa crisi aziendale-conclude il rappresentante della Lega-avevo seguito direttamente la problematica, anche con atti consiliari, oltre che presenziando a vari incontri, non ultimo quello dello scorso 28 aprile e quindi non posso che accogliere con soddisfazione il fatto che sia stato compiuto un significativo passo avanti per la definitiva risoluzione della vertenza”.

Afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.