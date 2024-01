"La nomina a relatore della proposta di legge sulla coltivazione del castagno (C. 565 Nevi e abbinate) è un incarico di responsabilità per un tema molto sentito in Italia e soprattutto nell'area del sannio dalla quale provengo. Ringrazio il presidente della Commissione Marco Osnato per l'incarico conferitomi e la fiducia. La Commissione Finanze esamina oggi la pdl che tocca diversi punti importanti: la coltivazione e la manutenzione dei castagneti da frutto, con la predilezione per le produzioni certificabili biologiche, il recupero dell'attività colturali abbandonate e degradate; il sostegno, la valorizzazione e la promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva.

Inoltre, il testo intende garantire incentivi fiscali alle forme associative tra i produttori e la promozione di forme di assicurazione agevolate tra i medesimi soggetti. Ringrazio il Pd per aver preannunciato voto favorevole". Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vice coordinatore regionale di Forza Italia Campania.