“Gli oltre 3 milioni di cittadini italiani residenti in Europa non sono cittadini di serie B e meritano una classe politica che si occupi davvero di loro, una riforma dell’AIRE all’altezza delle loro esigenze e soluzioni ai troppi problemi di natura previdenziale e fiscale che li affliggono. Le proposte del Movimento 5 Stelle, illustrate oggi durante la presentazione dei candidati della ripartizione Europa, sono tutte concrete e volte a migliorare la qualità della vita di cittadini italiani emigrati all’estero. Fra queste annoveriamo il riconoscimento dei contributi versati all’estero, l’istituzione di un fondo pensione per gli iscritti AIRE, la possibilità di accedere a una copertura totale del servizio sanitario nazionale, l’apertura di sportelli di primo arrivo presso i Consolati, maggiori investimenti nel digitale e la promozione di lingua e cultura italiana”, così l’europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, coordinatore del Comitato per i Rapporti europei e internazionali, durante l’evento di presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Europa.

“Purtroppo l’affluenza degli emigrati italiani è storicamente molto bassa, nel 2018 è stata pari al 29,84%, segno che queste persone percepiscono il loro Paese come lontano e distante. Dobbiamo invertire la rotta, fare più comunicazione su come si vota, segnalare entro quando bisogna spedire la scheda elettorale e spiegare l’importanza della loro partecipazione. Gli otto candidati per la ripartizione Europa della Circoscrizione Estero del Movimento 5 Stelle - sei alla Camera dei Deputati e due al Senato della Repubblica - sono le persone giuste per affrontare i veri problemi dei cittadini italiani emigrati. Il Movimento 5 Stelle sarà la loro voce nel prossimo Parlamento italiano”, conclude Castaldo.