"Fa ridere (anzi piangere) questa protesta per la delega alle Politiche Antidroga affidata da Draghi alla Ministra 'grillina' Dadone da parte di Giorgia Meloni. Fabiana, come ha sempre fatto, svolgerà con disciplina e onore il proprio compito, da persona capace e perbene quale è". Cosi su Facebook Gianluca Castaldi, senatore M5S. "Ci sarebbe stato da levare gli scudi invece se quella delega, casomai, fosse stata affidata a qualcuno contiguo ad un Partito che ha una enormità di arrestati per vicinanza alla criminalità organizzata! Quello si!", aggiunge