"In Italia tutti hanno il diritto di esprimere le proprie idee, però occorre prudenza quando si ricoprono incarichi di grande responsabilità perché le opinioni legittime e personali rischiano di diventare opinioni dell'istituzione che si rappresenta". Ad affermarlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aggiunge: "Da qui è nata un'incomprensibile polemica sulle Forze armate che invece vanno tutelate e rispettate per il lavoro che svolgono ogni giorno per tutelare l'interesse nazionale".