“Saman è stata drammaticamente uccisa, non ci sono più dubbi. È suo il cadavere ritrovato a Novellara. Ci auguriamo sia fatta al più presto giustizia e, nel frattempo, si aumenti la soglia di attenzione sulle comunità di religione islamica nel nostro Paese e su come vengono trattate le donne al loro interno. Ci sono ancora troppe ragazze alle quali è vietato il diritto allo studio o vestirsi all’occidentale: queste sono spie di una negata libertà che può sfociare in tragedie ancora più grandi. Tutto ciò deve essere inaccettabile in Italia ed è dovere dei politici tenere alta l’attenzione affinché non ci siano più altre Saman”.



Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità del partito