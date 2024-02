“Questi casi spesso si risolvono con poca comunicazione e per vie diplomatiche. Ciò che mi meraviglia è che tanti parlamentari che parlano di prigioni non sono mai entrati in un carcere italiano. Noi non arriviamo a quel tipo di trattamento ma i carcerati vivono in situazioni anguste. Io da sempre visito le carceri e penso che quando si tratta di parlare del sistema giudiziario e carcerario di un altro paese bisogna tenere bene a mente ciò che accade in casa nostra senza scordare che siamo stati sanzionati anche noi.

Mi auguro che il caso della nostra concittadina si risolva positivamente e che faccia aprire gli occhi a chi in Italia si occupa di carceri”. Così a Coffee Break l’esponente di Forza Italia, Renata Polverini, interviene sul caso Salis ma anche sulla protesta degli agricoltori. “Non possiamo dismettere l’agricoltura nel nostro paese, forse qualcuno non fa il conto del contributo straordinario degli agricoltori e delle coltivazioni alla tenuta ambientale del nostro territorio. Da presidente di regione misi risorse ingenti nell’agricoltura, soprattutto per l’occupazione delle donne, e superammo la Lombardia rispetto aziende agricole a conduzione femminili”.