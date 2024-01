"Il Ministro Salvini ha perso l’ennesima occasione per tacere. Invece di occuparsi dei problemi reali del Paese, infatti, preferisce continuare ad attaccare Ilaria Salis. Il governo deve garantire che i suoi diritti vengano rispettati e non perdere tempo in polemiche inutili. Caro Ministro, noi difendiamo lo stato di diritto in ogni caso, non come i suoi amici sovranisti". Lo scrive su X la coordinatrice di Italia Viva, Raffaella Paita.