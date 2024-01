“Il problema della dignità dei detenuti deve stare a cuore a tutti, in Ungheria e in Italia, dove ho visto un sistema non molto dissimile, perlomeno per gli uomini, cioè di guinzaglio, non di manette ai piedi”. Lo ha dichiarato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il dibattito in aula a Palazzo Madama, che si è aperto all'inizio della seduta pomeridiana e in cui si è discusso del caso della detenuta italiana Ilaria Salis e del suo stato di detenzione.

“Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre della ragazza, lo vedrò il 2 febbraio, non potevo vederlo prima perché partiva”, ha affermato il Presidente del Senato.

“Credo che il problema - ha concluso La Russa - anziché per un aspetto internazionale ce lo dobbiamo porre prima in Italia e sarà mia cura riferire al padre della detenuta il contenuto degli interventi di oggi in aula”.