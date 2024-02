"Meloni è pronta ad accogliere l'ultradestra orbaniana nel suo gruppo politico, ma non riesce a chiedere il rispetto per una sua cittadina, Ilaria Salis, da un anno in stato di arresto in condizioni molto dure. Dobbiamo lanciare un messaggio chiaro: dignità per #IlariaSalis!". Lo afferma il capodelegazione del PD, Brando Benifei.