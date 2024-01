"Abbiamo bisogno di capire cosa è successo la sera di capodanno a Biella. Chi ha davvero sparato e ferito il genero del caposcorta del sottosegretario Delmastro. Il deputato Emanuele Pozzolo dice che dentro FdI accadono cose strane, 'uccidono me per salvare altri'. Chi sono gli altri? Quale è stato il ruolo del sottosegretario Delmastro?". Lo afferma Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale del Pd, in una nota.