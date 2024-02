"La frase incauta e inopportuna detta dalla collega Elisabetta Piccolotti (“mi sono svegliata alle 6”) ha nascosto completamente l’oggetto del contendere, anche agli occhi dei commentatori meno populisti.

E cioè che quella mattina (erano le 11) il rappresentante del governo da due ore non riusciva a dare i pareri sulle mozioni parlamentari. Perché le confondeva con altre cose, non sapeva di cosa si parlava, chiedeva sospensioni di continuo senza però arrivare a nulla, era completamente impreparato. Una cialtroneria - presente tutti i giorni al riparo dal fascio di luce mediatico - che non si vedeva dai tempi del governo Lega-M5S del 2018/2019.

La frase della Piccolotti - da cui mi divide non tutto, bensì di più - ha concentrato l’attenzione sui “mille mila” euro che lei prende al mese, e non su quelli - pure di più - che prende chi, stando al governo, non ha la minima idea di cosa fare e come fare" così l'esponente di Italia Viva Luigi Marattin su X.